Кадровий голод в Україні: де катастрофічно не вистачає працівників

Вакансій на ринку праці достатньо багато / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку року загальна кількість українців, що шукають роботу зменшилася більше, ніж на половину (52,2%), однак пошукові запити на віддалену роботу зменшилися на 4,5% з початку року. Однак вакансій на сайтах доволі багато.

Про це "Сьогодні" розповіли спеціалісти Jooble.

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В основному шукають роботу у великих містах: Київ (7500 вакансій), Одеса, Дніпро (1900 вакансій), Львів (59 тис. вакансій), а також у Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.

Топ-10 вакансій

Найбільш популярні вакансії:

Якщо говорити про віддалену роботу, то найбільшою популярністю користуються менеджери з продажів, оператори кол-центрів, програмісти та дизайнери.

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Які зарплати чекають після війни?

Як розповідав раніше "Сьогодні" економіст Олексій Кущ, заробітна плата українців залежатиме від строків завершення війни.

Вони можуть бути такі. Перший – війна в Україні завершується швидко, що зробить 2022 рік роком економічного падіння, найбільшого в нашій історії. Після нього на нас чекає швидке відновлення, і, як стверджує експерт, 2023 рік може стати роком найбільшого економічного зростання в нашій історії.

За таких умов багато грошей вкладатиметься у інфраструктурне відновлення. І всі українці, які не виїхали за кордон, почнуть працювати, і їхня заробітна плата може бути високою.

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Другий сценарій – війна триватиме довго, перспективи на швидке економічне зростання зникнуть. А, відповідно, рівень зарплат буде досить низький.

Раніше ми розповідали, що змінилося в українських трудових відносинах на період воєнного стану, а також писали, які галузі у Польщі потерпають від війни в Україні та найбільше потребують робочої сили.