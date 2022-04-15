Кадровый голод в Украине: где катастрофически не хватает работников

Вакансий на рынке труда достаточно много / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала года общее количество украинцев, ищущих работу уменьшилось более чем на половину (52,2%), однако поисковые запросы на отдаленную работу снизились на 4,5% с начала года. Однако вакансий на сайтах достаточно много.
Об этом "Сегодня" рассказали специалисты Jooble.
В основном ищут работу в крупных городах: Киев (7500 вакансий), Одесса, Днепр (1900 вакансий), Львов (59 тыс. вакансий), а также в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.
Топ-10 вакансий
Наиболее популярные вакансии:
- разработчик программного обеспечения (от 8000 до 170000 грн/мес.);
- рабочий-разнорабочий (от 6500 до 30000 грн/мес.);
- копирайтер (от 8000 до 40000 грн/мес.);
- менеджер по продажам (от 7000 до 72 300 грн/мес.);
- водитель (от 6500 до 40000 грн/мес);
- оператор колл-центра (от 5000 до 30000 грн/мес.);
- консультант (от 6500 до 18000 грн/мес.);
- повар (от 6500 до 20000 грн/мес.);
- тестировщик программного обеспечения (от 8000 до 70000 грн/мес.);
- дизайнер (от 7000 до 120 000 грн/мес.).
Если говорить об отдаленной работе, то наибольшей популярностью пользуются менеджеры по продажам, операторы колл-центров, программисты и дизайнеры.
Какие зарплаты ждут после войны?
Как рассказывал ранее "Сегодня" экономист Алексей Кущ, заработная плата украинцев будет зависеть от сроков завершения войны.
Они могут быть таковыми. Первый – война в Украине завершается быстро, что сделает 2022 год годом экономического падения, крупнейшего в нашей истории. После него нас ждет скорое восстановление, и, как утверждает эксперт, 2023 год может стать годом наибольшего экономического роста в нашей истории.
В таких условиях много денег будет вкладываться в инфраструктурное восстановление. И все украинцы, не выехавшие за границу, начнут работать, и их заработная плата может быть высокой.
Второй сценарий – война будет длиться долго, перспективы быстрого экономического роста исчезнут. А соответственно уровень зарплат будет достаточно низкий.
Раньше мы рассказывали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения, а также писали, какие отрасли в Польше страдают от войны в Украине и больше всего нуждаются в рабочей силе.