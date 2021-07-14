Кабмін підвищив зарплату деяким військовослужбовцям

Майже 2,4 млн гривень у 2021 році виділять на підвищення зарплат військовослужбовцям розвідувальних органів

У цьому році на підвищення зарплат військовим виділять 2,5 млн грн. Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 14 липня, уряд в Україні підвищив зарплату військовослужбовцям розвідувальних органів.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Отже, ухвалене рішення передбачає підвищення розміру посадового окладу, мінімального розміру премії з 10% по 30%, а також розмір надбавки за вислугу років. Передбачається, 3% за кожен календарний рік вислуги років.

У 2021 році на це виділять майже 2,4 млн гривень.

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Також, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, учасникам бойових дій, які втратили працездатність, встановлять щомісячні виплати і мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривень, а для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3893 гривень.

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше за 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплати пенсій: