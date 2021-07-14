Кабмин повысил зарплату некоторым военнослужащим

Почти 2 млн 400 тысяч гривен в 2021 году выделят на повышение зарплат военнослужащим разведывательных органов

Украинские военные на Донбассе. Фото: Serhiy Takhmazov/Reuters

В среду, 14 июля, правительство в Украине повысило зарплату военнослужащим разведывательных органов.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Таким образом, принятое решение предусматривает повышение размера должностного оклада, минимального размера премии с 10% на 30%, а также размер надбавки за выслугу лет. Предполагается, по 3% за каждый календарный год выслуги лет.

В 2021 году на это выделят почти 2 млн 400 тысяч гривен.

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Также как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, участникам боевых действий, утративших трудоспособность, установят ежемесячные выплаты и минимальную пенсионную выплату в размере 3 854 гривен, а для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893 гривен.

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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