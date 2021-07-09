Кабмин повысит пенсии военным: как изменятся выплаты

Также ожидается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность

Военным увеличат выплаты. Фото: flickr.com

На следующем заседании Кабмина будет принято решение о повышении выплат для почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

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"По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции", – отметил премьер-министр.

Предусматривается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен и установить минимальную пенсионную выплату на уровне 3854 гривен.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат повышение почти в 700 гривен.

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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