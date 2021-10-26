Склад правління повністю змінили: хто тепер керує "Укрзалізницею"

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України затвердив новий склад правління АТ "Укрзалізниці" та припинив повноваження попереднього.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці" 26 жовтня.

Реклама

Тимчасовим очільником компанії став Олександр Камишин.

До цього Камишин був тимчасовим виконувачем обов’язків. Новими членами правління стали Григорій Бойко, Євген Лященко, Орест Логунов, Олександр Перцовський і Роман Черницький.

Цей склад правління компанії є тимчасовим, а остаточний буде схвалено загальними зборами акціонерів.

Реклама

Скандал із головою наглядової ради УЗ

22 вересня Кабмін не став продовжувати контракт із колишнім членом наглядової ради "Укрзалізниці" Сергієм Лещенко, який займав цю посаду 2 роки.

Більшості українців посадовець запам'ятався своїми казковими гонорарами та дорогими придбаннями.

Протягом 2019-2020 років Лещенко заробив близько 60 млн грн, хоча до наглядової ради його запросили, як відомого борця з корупцією.

Реклама

Чим ще запам'ятався Лещенко у наглядовій раді – у нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що провідники у вагонах "Укрзалізниці" почали використовувати стару схему з підсадження "зайців" у вагони.

А також розповідали про нові правила перевезень, запроваджених у зв'язку з карантином.