З України доведеться піти відразу двом банкам – яким і чому

Одразу два банки в Україні чекає сумна доля / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

СБУ на початку липня наклала арешт на майно та активи Форвард Банку, кінцевим власником якого є підприємець Рустам Таріко. У СБУ встановили, що прибуток від цього та ще одного заарештованого підприємства йшов на фінансування війни в Україні.

Про те, що це означає для клієнтів банку і яка фінустанова наступна на черзі, експерти розповіли UBR.ua.

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Реакція НБУ як регулятора була досить неоднозначною і досить м'якою, вважають експерти. Проте асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що Форвард Банку все одно доведеться залишити ринок.

"Мені здається, що після цих подій банк втратить ліквідність, і Нацбанк просто змушений буде віднести його до проблемних або неплатоспроможних банків. Це не прогноз, а найбільш ймовірний розвиток подій. У нас зараз і так підвищена паніка у населення, тому дуже великі ризики, що з банку почнуть швидко забирати гроші", – вважає Євген Дубогриз.

Експерт наголосив, що у російського банку немає майбутнього в Україні, як би він не намагався міняти і "тасувати" акціонерів.

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Форвард банк не єдиний

Ще однією слабкою ланкою в банківській системі сьогодні є "Альфа Банк", що належить Фрідману.

Фінансовий експерт Олексій Комаха висловив сподівання, що фінустанову також буде ліквідовано за допомогою втручання СБУ.

"Альфа-Банк" – зараз найслабше місце банківської системи, це така сама ракова пухлина, як колись "Приватбанк Бені". Банк створив потужну лобістську організацію та крутить регулятором, як хоче, під нього роблять регуляції, особливе ставлення під час стрес-тестування. Підгодував журналістів та чиновників джазом у Львові. Зараз пізно з ним щось робити, потрібно було на початку війни націоналізувати чи продавати, а не роздавати беззаставний рефінанс", – прокоментувало джерело в НБУ.

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Україну може накрити новий банкопад

Раніше ми розповідали, що через війну деякі фінустанови можуть збанкрутує і вийти з ринку, як це сталося з Мегабанком.

Це стосується банків, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні. Однак обчислити такі не просто через те, що всі звіти надходять із затримкою.

Про те, які банки все ж таки увійшли до тривожного списку, читайте у матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як російські банки позбавляють своїх клієнтів останніх грошей і розповідали, що робити, якщо у вас немає грошей, щоб платити за кредитом.