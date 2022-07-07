Из Украины придется уйти сразу двум банкам – каким и почему

Сразу два банка в Украине ждет печальная участь / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
СБУ в начале июля наложила арест на имущество и активы Форвард Банка, конечным владельцем которого является предприниматель Рустам Тарико. В СБУ установили, что прибыль от этого и еще одного арестованного предприятия шла на финансирование войны в Украине.
О том, что это означает для клиентов банка и какое финучреждение на очереди, эксперты рассказали UBR.ua.
"Мне кажется, что после этих событий банк потеряет ликвидность и Нацбанк просто вынужден будет отнести его к проблемным или неплатежеспособным банкам. Это не прогноз, а наиболее вероятное развитие событий. У нас сейчас и так повышенная паника у населения, поэтому очень большие риски, что из банка начнут быстро забирать деньги", – считает Евгений Дубогрыз.
Эксперт подчеркнул, что у российского банка нет будущего в Украине, как бы он ни пытался менять и "тасовать" акционеров.
Форвард банк не единственный
Еще одним слабым звеном в банковской системе сегодня является принадлежащий Михаилу Фридману Альфа-Банк.
Финансовый эксперт Алексей Комаха высказал надежду на то, что финучреждение также будет ликвидировано с помощью вмешательства СБУ.
"Альфа-Банк" – сейчас самое слабое место банковской системы, это такая же раковая опухоль, как когда-то "Приватбанк Бени". Банк создал мощную лоббистскую организацию и вертит регулятором как хочет, под него делают регуляции, особое отношение при стресс-тестировании. Прикормил журналистов и чиновников джазом во Львове. Сейчас поздно с ним что-либо делать, нужно было в начале войны национализировать или продавать, а не раздавать беззалоговый рефинанс", – прокомментировал UBR.ua источник в НБУ.
Украину может накрыть новый банкопад
Ранее мы рассказывали, что из-за войны некоторые финучреждения могут обанкротится и выйти с рынка, как это случилось с Мегабанком.
Это касается банков, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании. Однако вычислить такие непросто из-за того, что все отчеты поступают с задержкой.
О том, какие банки все же вошли в тревожный список, читайте в материале.
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