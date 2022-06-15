Липень принесе українцям нововведення – що зміниться майже для кожного

Коротко про основні зміни в Україні в липні / Фото: Колаж: Сьогодні

Липень буде багатим на зміни для українців. На щастя, це переважно позитивні нововведення, які підуть суспільству на краще.

Редакція "Сьогодні" підготувала добірку про основні зміни, які чекають на громадян України у липні 2022 року.

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Підвищення пенсій

Українським пенсіонерам з 1 липня мають збільшити розміри мінімальних та максимальних виплат. Пенсії зростуть для всіх категорій пенсіонерів, розмір виплат пов’язаний зі змінами прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум становить 2481 грн, а з 1 липня зросте до 2600 грн. Для осіб, що втратили працездатність, цей показник становить 1934 грн, а з наступного місяця зросте до 2027 грн. Відповідно, мінімальна пенсія становитиме також 2027 грн замість 1934 грн, а максимальний розмір пенсійної виплати піднімуть із 19 340 до 20 270 грн.

Зміни розміру аліментів

Від 1 липня 2022 року 50% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становитиме 1010,5 грн (на дітей до 6 років) та 1372 грн (від 6 до 18 років). 100% мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину розрахували на рівні 2201 грн (до 6 років) і 2744 грн (діти від 6 до 18 років).

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Зміни щодо автоцивілки

Український ринок страхування поступово переходить на європейські стандарти, тож уже з 1 липня на водіїв чекають зміни. Розмір страхових сум за договорами має зрости зі 130 до 160 тис. грн за шкоду, нанесену майну, і зі 260 до 320 тис. грн за шкоду життю і здоров’ю. З огляду на ці зміни, зросте і вартість автоцивілки – НБУ розширив коефіцієнти.

За шкоду, заподіяну майну, також зросте страхова виплата при оформленні європротоколу – з 50 до 80 тис. грн на потерпілого. Водночас інформацію про укладені електронні договори "Зелена картка" вноситимуть до єдиної бази даних, що дозволить захистити громадян від шахраїв.

Платне розмитнення "євроблях"

Із 1 липня в Україні можуть повернути податки на ввезення авто з-за кордону. На розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт №7418, який передбачає скасування відповідних пільг. Проголосувати зміни мають до 19 червня.

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Попередньо планують залишити послаблення лише для автомобілів, які купують на потреби Збройних сил України. Водночас для водіїв мають розробити спрощену процедуру розмитнення з використанням застосунку "Дія".

Нові правила отримання водійських прав

Із 24 липня зміниться й процедура видачі водійських прав. Кандидатам у керманичі авто потрібно буде зробити п’ять кроків:

прослухати теоретичний курс в автошколі й отримати свідоцтво зі строком дії 1 рік;

скласти теоретичний екзамен у сервісному центрі МВС;

пройти практичну підготовку в автошколі;

скласти екзамен в автошколі та отримати свідоцтво з терміном дії 2 роки;

скласти практичний екзамен у сервісному центрі МВС і отримати посвідчення водія.

Окрім цього, з липня українські водії зможуть отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Зміни щодо ТВЕН

Із 1 липня набирають чинності зміни до деяких законодавчих актів щодо обмеження обігу підакцизних товарів (закон № 1019-ІХ). Нововведення передбачають, що тютюновмісні вироби для електронного нагрівання (ТВЕН), такі як IQOS та подібні, будуть прирівнюватись до тютюнових виробів. Тож за недотримання розміру максимальних роздрібних цін на такі товари передбачена відповідальність.

Окрім цього, з 11 липня курити електронні сигарети й "айкоси" в громадських місцях буде заборонено. Мовиться про офіси, магазини, кафе й ресторани, зупинки громадського транспорту, ліфи й під’їзди, таксі, підземні переходи тощо. За порушення антитютюнового закону передбачені штрафи:

1020 грн – за продаж електронних сигарет і ТВЕН неповнолітнім;

10 200 грн – за повторне порушення;

1000 грн – за куріння електронних сигарет в громадських місцях;

10 000 грн – за повторне порушення;

3000 грн – за куріння в кафе, барах і ресторанах;

15 000 грн – якщо порушення вчинене повторно.

Сезонний пік на АЗС

На українських заправках у червні суттєво зменшились черги за пальним. За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, найменші простої на АЗС за дизелем та автогазом, за бензином трохи більші.

Поступова активізація у різних мережах заправок привела до зниження тиску на основних продавців, що реалізують пальне щодня. Покращення пов’язані зі збільшенням постачальників на ринку – зараз налічують понад 150 компаній, що імпортують нафтопродукти з Європи.

Водночас у серпні-вересні в Україні очікується сезонний пік споживання, оскільки громадяни повертаються додому та оживає бізнес. З огляду на темпи завезення бензину та дизелю в країну, можна сподіватися, що із запасами та логістикою до того часу остаточно розберуться.

Єдина проблема зараз в європейських банках, які не хочуть фінансувати прямі угоди з постачання пального Україні. Така ситуація помітна в Болгарії, Угорщині та Молдові, а також частково у Польщі.

"Сьогодні" раніше писали, що за словами глави Мінекономіки Юлії Свириденко, зараз в Україні запасів пального вистачає на 7-8 днів, а дефіцит остаточно зникне, якщо резервів вистачатиме на 14 днів. Водночас бензинова криза вдарила по громадському транспорту, на який знову підвищили тарифи.