Історичний момент: курс долара у банках зрівнявся з євро

Курс долара 23 травня зрівнявся з євро / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
У банківських обмінниках середній курс долара зрівнявся з курсом євро.
Про це свідчать дані спеціального сайту "Мінфін".
Згідно з ними, у понеділок, 23 травня, середній курс продажу готівкового долара та євро у банках становить 34 грн, а от курс купівлі відрізняється. Для долара він становить 32,15 грн, а для європейської валюти – 33,75 грн.
Ситуація у банках з доларом така:
- ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;
- Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;
- Укрексімбанк – 32,0/34,0 грн;
- Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;
- ПУМБ – 35,0/37,0 грн.
Курс долара на чорному ринку
На чорному ринку ситуація ще гірша, спекулянти безсоромно наживаються на українцях.
Середній курс продажу американської валюти склав 38,2 грн/дол., а середній курс купівлі – 37 грн/дол.
Нам вдалося знайти оголошення, де долари пропонували за 39,5 грн, а найнижчий курс продажу серед пропозицій склав 37,5 грн.
НБУ дозволив продавати долар за будь-яким курсом
20 травня Національний банк України дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом. При цьому офіційний курс гривні до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.
За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, це значно покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку і сприятиме зростанню конкуренції.
А виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пояснив "Сьогодні", що особливих змін для самого фінансового ринку не буде.
Щоправда, після цього рішення курс долара різко рвонув угору, однак у Центрі економічної стратегії прогнозують, що найближчими тижнями очікується, що курс відкотиться, а спекуляції припиняться.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом іноземних валют в Україні найближчим часом, і розповідали, чи побачать українці долар по 40 грн.