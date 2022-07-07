Іти працювати можна вже зараз: 10 сфер, де найбільше потрібні люди

Для яких робітників в Україні побільшало вакансій / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни в Україні ринок праці переживає велику кризу. Конкуренція на посади досить висока, оскільки людей, які шукають роботу дуже багато, а пропозицій для них усіх від роботодавців не вистачає. Але ситуація поступово стабілізується.

У експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua розповіли "Сьогодні", якими є 10 сфер, де вакансій у червні-на початку липня найбільше, та в яких регіонах країни влаштуватись найлегше.

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Кого шукають роботодавці

За підсумками червня сформувався перелік із 10 сфер, у яких на порталі розмістили найбільшу кількість пропозицій роботи. Очолює цей список сфера продажів, вакансії якої займають 23,5% від усіх актуальних на сайті. Їхня кількість збільшилася з травня.

Найчастіше роботу пропонують таким фахівцям:

продавцям;

касирам;

адміністраторам торгових залів;

менеджерам з продажу.

Другою у переліку є ІТ-сфера. У ній особливих змін влітку не відбувається, кількість вакансій така ж, як і в травні, але їхня частка на загальному ринку вже менша, оскільки кількість вакансій побільшала для інших спеціалізацій.

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Затребуваними також є такі працівники:

сфери транспорту та логістики;

робітничий персонал;

фахівці сільського господарства;

працівники сфери будівництва та нерухомості;

маркетологи;

спеціалісти без досвіду роботи.

"Бізнес поступово відновлює комерційну діяльність, припинену від початку війни. Багато жінок, які переїхали з метою убезпечення себе та дітей у інші міста чи країни, працювали бухгалтерами. Компанії почали активніше шукати працівників цієї сфери. У червні з'явилося більше вакансій для бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. Ця сфера навіть потрапила у десятку професійних сфер з найбільшою кількістю пропозицій роботи", – ідеться в повідомленні.

Кому знайти роботу важче

Зазвичай затребуваними були фармацевти, однак вже в червні кількість вакансій у сфері медицини відчутно зменшилась.

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Також роботодавці менше шукають таких спеціалістів:

держслужбовців;

страхувальників;

юристів;

освітян;

спеціалістів сфер автомобільного бізнесу;

працівників сфери HoReCa (готельно-ресторанний бізнес) та спортивних клубів, фітнесу та салонів краси.

Де найбільше роботи і що з конкуренцією

Київ улітку є лідером по кількості вакансій та рівню заробітних плат. Багато роботи також пропонують у Львові та області, і у Дніпропетровській області.

"Цікавим є той факт, що у Київській області, яка зазвичай посідає найнижчі сходинки у рейтингу за кількістю вакансій, у червні з’явилося більше вакансій. Відтак на початку літа столична область входить до десятки регіонів з найбільшою кількістю вакансій. Приблизно однакова кількість вакансій також в Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях", – зазначають аналітики.

Найгірша ситуація з роботою у тих регіонах, які потерпають від збройної агресії Росії.

А от щодо конкуренції ситуація така:

найнижча – в Івано-Франківській області (в середньому на одне робоче місце претендує один кандидат);

– в Івано-Франківській області (в середньому на одне робоче місце претендує один кандидат); низька конкуренція також у Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (на вакансію – не більше двох претендентів);

також у Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (на вакансію – не більше двох претендентів); найвищий рівень конкуренції – у Запорізькій та Харківській областях (13-14 кандидатів на вакансію);

– у Запорізькій та Харківській областях (13-14 кандидатів на вакансію); в Одеській області на одну відкриту вакансію претендує 10 осіб;

у Києві та Київській області конкуренція у червні знизилася. Якщо наприкінці весни у столиці на одне робоче місце претендувало 9-10 осіб, то у червні у конкурсі на вакансію в середньому 6 осіб.

Хто, крім інженерів і розробників, може заробляти в IT

Раніше ми розповідали, що станом на кінець червня кількість вакансій для ІТ-спеціалістів у 4,8 раза менша, аніж до повномасштабної війни України з РФ. Та попри все, сфера досі залишається попереду і за кількістю вакансій, і за рівнем зарплат.

Ми пояснили, кого зараз шукають у сфері IT, навіть серед нетехнічних спеціалістів, та скільки вони заробляють.

"Сьогодні" писали і про те, кому і як знизили зарплати, та де отримати зарплату понад 20 тис. грн, не маючи досвіду.