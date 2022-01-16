Вистачить на авто: скільки можна отримати за старі радянські монети

Скільки коштують рублі / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які не поспішили позбутися радянських монет і зберегли їх у своїх скарбничках, можуть зараз вигідно продати їх нумізматам.

"Сьогодні" знайшли цікаві лоти на одному з онлайн аукціонів.

Реклама

15 копійок 1932 року продають за 148,5 тис. грн. Ця монета, за словами продавця, із латуні. Вона була у обігу. А потім багато років була в будівлі – була промита у мильному розчині.

/ Фото: скріншот

1 рубль 1980 продають на аукціоні за 113, 4 тис. грн. Судячи з фото, продавець має кілька таких монет, у лоті вказано ціну за одну. Автор запевняє, що рубль у хорошому стані.

Реклама

/ Фото: скріншот

Срібний 1 рубль 1912 року продають нумізматам за 72,2 тис. грн. Це старовинна монета часів правління Миколи ІІ. Незважаючи на те, що їй уже понад сто років, вона ще може опинитися в деяких українців. Незважаючи на те, що вона не радянська, за неї можна отримати добрі гроші.

/ Фото: скріншот

Реклама

Що ще продають?

Звичайна радянська монета, яка колись була в кишені кожного жителя Радянського Союзу, продається на аукціоні за 207 тисяч гривень. Якщо така копійка 1957 року випуску завалялася в будинку, її можна вигідно продати.

Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень. А монету 1949 року із шлюбом продають за 40 тисяч гривень. Там на аверсі штемпель від 20 копійок 1948 – плоска зірка.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в одну та дві гривні, оскільки українці масово скаржаться, що їх непросто відрізнити та вони незручні у використанні.