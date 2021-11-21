Гривню обвалив "чорний лебідь" – настав час бігти в обмінки чи вже пізно

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Минулого тижня "прийшло свято" на вулицю тих, хто інвестував у готівкові долари, сподіваючись заробити на зростанні курсу. За п'ять днів готівковий долар подорожчав одразу на 35 копійок, до 25,67 у продажу. Тобто ті, хто тиждень тому купив валюту на мінімумі – в середньому по 26,20, міг її здати по 26,45, заробивши 25 копійок на кожному доларі.

"Сьогодні" з'ясували, чому почалося швидке зростання курсу, яке давно прогнозували низка фінансових аналітиків, і куди далі піде курс долара у листопаді.

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Плавне подорожчання долара, що почалося ще 10 листопада, змінилося минулого понеділка помітним стрибком, одразу на 10 копійок, до 26,42 грн/долар у готівковому продажу та до 26,21 – у купівлі. Курс зростав увесь тиждень, у п'ятницю було вже 26,67 та 26,46 грн/долар. Востаннє долар коштував так дорого сім тижнів тому, 30 вересня.

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Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) в середньому розширився ненабагато – з 19-20 до 21-22 копійок. Але деякі великі банки купували перед вихідними долари по 26,30, а продавали по 26,70, сподіваючись заробити на ажіотажі.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,57 грн (на 42 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,58 грн (на 41 коп. дорожче, ніж тиждень) назад). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається не в банках, а в обмінниках, які працюють на купівлю валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,65 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вищий за 26,45.

Нацбанк, який зміцнив минулого понеділка гривню на 9 коп., до 26,11 грн/долар, за вівторок-четвер послабив її відразу на 40 копійок, до 26,51. У п'ятницю гривня подорожчала на 7 коп., до 26,44 грн/долар, але офіційний курс слабо корелював із ринком готівкового продажу. На понеділок, 22 листопада, регулятор знову девальвував гривню, встановивши курс 26,57 грн/долар (+13 коп.).

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Аналіз ситуації на ринку

Ажіотажне зростання курсу долара експерти пояснюють збігом кількох негативних для гривні чинників: на ринку зненацька з'явився великий покупець валюти, 17 листопада відбулося велике погашення гривневих облігацій, а нерезиденти купувати нові ОВДП не поспішали, навпаки, прискорили вихід із українських цінних паперів. А далі підключилися спекулянти, які почали активно розгойдувати курс. І їм, на відміну від минулого тижня, це вдалося.

Крім того, аукціон Мінфіну з продажу гривневих ОВДП виявився не таким результативним, як тиждень тому – залучили лише 8 млрд грн, на 3 млрд грн менше. А погашення ОВДП – на 11,9 млрд грн.

Як роз'яснив нам Олег Пендзин, кілька мільйонів доларів купила цього тижня на міжбанківському ринку відома приватна структура – виробник електроенергії, щоб оплатити закупівлю вугілля за кордоном для своїх електростанцій. Такий великий попит став своєрідним "чорним лебедем" (важко прогнозована подія, що має значні наслідки) для гривні, і вона помітно подешевшала.

"Очевидно, що великий покупець одразу розгорнув тренд вгору, і навіть інтервенції Нацбанку його не збили, а лише сповільнили", – констатував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин каже, що на валютному ринку з'являються активні покупці. До них підключаються спекулянти, тоді як продавці валюти, бачачи зміну тренду, тягнуть котирування вгору або тримають валюту.

"Ціни українських єврооблігацій падають, відображаючи ризики, що зростають для нерезидентів. За даними НБУ, за останні 5 днів нерезиденти продали гривневих ОВДП на суму 1,86 млрд грн, приблизно, як за минулий місяць, – аналізує Андрій Шевчишин. – Це також загрожує стабільності гривні. Ситуація обтяжується кризою в енергетичному секторі".

Чого очікувати наступного тижня

Олександр Охріменко розглянув два варіанти розвитку подій. Якщо продовжиться купівля енергоносіїв і відповідно буде значний попит на валюту, то долар попрямує до 27 грн. Якщо ні – курс відкотиться до 26,3 грн.

"Гривня є заручником складної енергетичної ситуації в Україні. Не можна передбачити, чи будуть наступні закупівлі вугілля, газу, нафтопродуктів, і, відповідно, чи буде зростання попиту на валюту", – пояснив Олександр Охріменко.

Олег Пендзин упевнений: такі великі закупівлі валюти, як були, до кінця листопада малоймовірні. Тому курс долара стабілізується і навіть може піти донизу, до 26,5 грн/долар у готівковому продажу.

Інші експерти не бачать підстав для зміцнення гривні.

"В останній тиждень листопада гривня продовжить падати, середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,55-26,65 грн/долар, – упевнений Максим Орищак. – Почалася девальвація після тривалого зростання гривні протягом 10 місяців. Спекулянти підхоплять цю ситуацію як привід розгойдати ринок. Також потрібно враховувати відкладений попит у валюті населення та бізнесу та фактичні ризики нестачі вугілля в опалювальний сезон, що створює ризики стабільності економіки загалом та гривні зокрема".

За прогнозом Андрія Шевчишина, найближчим часом під дією негативних факторів гривня може ще послабити позиції нижче за 26,6 грн/долар. Але фінаналітик поки що не чекає повернення до курсу 27 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко вже не впевнений, що гривня зміцнюватиметься. Але гривневі депозити поки що, як і раніше, вигідніші за валютні заначки. Експерт пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переказувати частину їх у валюту.

Максим Орищак радить тим, хто має доларові та євро накопичення, стримувати свої потреби у конвертації з метою очікування вигіднішого курсу до Нового року або поточною зимою.

Андрій Шевчишин, як і раніше, пропонує інвестувати у валюту, попри те, що це вже не так вигідно, як тиждень тому.

"Треба купувати не на максимальному курсі, а на його відкатах, які обов'язково будуть, тоді в середньостроковій перспективі буде прибуток", – уточнив експерт.

Чому відомий фінансовий аналітик Ерік Найман прогнозував девальвацію гривні, дивіться у сюжеті.