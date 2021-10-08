Облігацій на 2 млрд грн: які ОВДП купували українці в ПриватБанку

Які ОВДП найбільше купують українці / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку 2021 року українці придбали у ПриватБанку ОВДП на 2 млрд грн, серед яких 1,3 млрд, тобто 65%, через застосунок Приват24.
Про це повідомляє сайт ПриватБанку.
Як повідомили у банку, кількість клієнтів, які інвестували у держоблігації становить понад 2,5 тис. осіб.
Серед облігацій внутрішньої державної позики, найбільшим попитом користуються річні та півторарічні гривневі ОВДП, а також дворічні держоблігації у доларах.
Найменш популярними серед українців стали довгострокові облігації із терміном погашення через 5-6 років.
Середня сума операцій з купівлі цінних паперів через Приват24 становить 435 тис. грн, а 80% клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Мінфіну.
Можливість купувати та продавати облігації через Приват24 з'явилась у березні 2020 року.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно зайти у розділ "Сервіси" меню "Цінні папери" обрати папери, які вам потрібні, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою Smart-ID сформовані документи щодо угоди з ОВДП.
Також у застосунку є можливість зручно та швидко оплатити комунальні послуги.
Однак потрібно бути обережними і не передавати свій пароль та фінансовий номер телефона стороннім особам, адже шахраї постійно вигадують нові схеми обману через Приват24.