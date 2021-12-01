Готовий піти на порушення контрактів: Лукашенко почав відкритий газовий шантаж Європи

Лукашенко розпочав відкритий енергетичний шантаж ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує зупинкою транзиту нафти та газу з Росії до Європи, якщо Польща повністю закриє кордони.

Про це невизнаний президент розповів в інтерв’ю російському РІА "Новости".

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За словами Лукашенка, він згоден навіть піти на свідоме порушення контрактів на постачання.

"Коли мене душитимуть поляки чи ще хтось там, я що, дивитимуся на якісь контракти?.. Подумайте, як енергоносії купуватимете в Росії", – заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент сказав, що для Білорусів закриття кордонів з ЄС не стане великою трагедією і його інтереси спрямовані на співпрацю з Росією та Китаєм.

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Міграційна криза і енергетичний шантаж

Питання про закриття кордонів постало після того, як Лукашенко фактично створив штучну міграційну кризу і тисячі біженців зі східних країн почали штурмувати кордони ЄС.

Найбільше мігранти намагаються потрапити до сусідніх із Білоруссю країн, зокрема Польщі та Латвії.

Тоді європейські лідери запровадили додаткові санкції проти Білорусі, а Лукашенко відповів енергетичним шантажем.

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На початку листопада він заявив, що може зупинити транзит газу газопроводом Ямал – Європа.

"Сьогодні" раніше писали, чи вдасться Україні продовжити контракт на транзит російського газу після 2024 року, та разом з експертом з'ясовували, як високі ціни на блакитне паливо можуть вдарити по українських виробниках продуктів.