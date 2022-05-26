Держрегулювання цін більше не буде? Чого чекати українцям на ринку пального

Кабмін не дозволить заправкам мародерствувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів не дозволить заправним станціям займатися мародерством, попри вимушене скасування державного регулювання цін на пальне.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час круглого столу Energy Club.

Реклама

Кудін наголосив, що скасування держрегулювання цін – це тимчасовий захід, щоб покращити ситуацію на ринку і наситити його.

"Ціна зросла до рівня гуртової групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", – зазначив посадовець.

Заступник міністра економіки розповів, що цінове регулювання обмежувало імпортерів, а саме їх змогу закуповувати дороге пальне і постачати його на наш ринок.

Реклама

Кудін зазначив, що АЗС, які встановлюють необґрунтовано високі ціни, вже піддались жорстким перевіркам.

Перевірки АЗС

У Держспоживслужбу регулярно поступають скарги про те, що АЗС знахабніли і продають бензин та дизпаливо за нереальними цінами, хоча обіцяли цього не робити.

Такі заправки намагаються перевіряти, і внаслідок такої перевірки виявили дуже сильні порушення.

Реклама

Так, в одній з областей дизпальне продавали за 70 грн/літр. Наразі реалізацію пального на цій АЗС взагалі припинено. Також поширеними порушеннями є відсутність розрахункових документів і відмова у вільному виборі засобів розрахунку тощо.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на автогаз, і розповідали, як швидко знайти заправку з бензином у своєму смартфоні.