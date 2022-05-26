Госрегулирования цен больше не будет? Чего ждать украинцам на рынке топлива

Кабмин не позволит заправкам мародерствовать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров не разрешит заправочным станциям заниматься мародерством, несмотря на вынужденную отмену государственного регулирования цен на горючее .

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин во время круглого стола Energy Club.

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Кудин подчеркнул, что отмена госрегулирования цен – это временная мера, чтобы улучшить ситуацию на рынке и насытить его.

"Цена выросла до уровня оптовой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", – сказал чиновник.

Замминистра экономики рассказал, что ценовое регулирование ограничивало импортеров, а именно их возможность закупать дорогое горючее и поставлять его на наш рынок.

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Кудин отметил, что АЗС, устанавливающие необоснованно высокие цены, уже подверглись жестким проверкам.

Проверки АЗС

В Госпотребслужбу регулярно поступают жалобы о том, что АЗС обнаглели и продают бензин и дизтопливо нереальными ценами, хотя обещали этого не делать.

Такие заправки пытаются проверять, и в результате такой проверки обнаружили очень сильные нарушения.

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Так, в одной из областей дизтопливо продавали за 70 грн./литр. Сейчас реализация горючего на этой АЗС вообще прекращено. Также распространенными нарушениями являются отсутствие расчетных документов и отказ в свободном выборе средств расчета и т.п.

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