Головне, щоб чорнозем ніхто не вивіз – Зеленський про земельну реформу

Зеленський висловився про земельну реформу. Колаж: "Сьогодні"

Результат від земельної реформи може бути як через два роки, так і через десять років, проте він може стати для України прикладом.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" напередодні Дня Незалежності заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави вважає, що головне, щоб чорнозем ніхто не вивіз.

"Земельну реформу сусідні країни проходили – ті, які були в Радянському Союзі, наприклад наші прибалтійські друзі – ще в дев'яності. Дехто в Європі й у світі проходив на початку нульових. Ми проходимо сьогодні. Був певний "землетрус" у зв'язку із земельною реформою. Але результат виявиться несподіваним, я впевнений", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що земельна реформа – це лише початок.

"Займатися вирощуванням ми тільки починаємо, і на це потрібні роки і гроші. Я не боюся цього, я впевнений у цій реформі абсолютно – важлива реформа", – сказав президент.

Ринок землі в Україні

1 липня в Україні втратив чинність мораторій на продаж землі – багато українців стали замислюватися про купівлю ділянок. Для когось це можливість зайнятися фермерством або розширити свої володіння. Інші ж розглядають купівлю землі як можливу інвестицію, адже багато експертів прогнозують подорожчання землі в найближчі роки.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що у нотаріусів не має виникати проблем з доступом до Держгеокадастру для проведення земельних угод.

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