Главное, чтобы чернозем никто не вывез – Зеленский о земельной реформе

Зеленский высказался о земельной реформе. Коллаж: "Сегодня"

Результат от земельной реформы может быть как через два года, так и через десять лет, однако он может стать для Украины примером.

Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" накануне Дня Независимости заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что главное, чтобы чернозем никто не вывез.

"Земельную реформу соседние страны проходили – те, которые были в Советском Союзе, например наши прибалтийские друзья – еще в девяностые. Кое-кто в Европе и в мире проходил в начале нулевых. Мы проходим сегодня. Было определенное "землетрясение" в связи с земельной реформой. Но результат окажется неожиданным, я уверен", – сказал Зеленский.

Он отметил, что земельная реформа – это только начало.

"Заниматься взращиванием мы только начинаем, и на это нужны годы и деньги. Я не боюсь этого, я уверен в этой реформе абсолютно – важная реформа", – сказал президент.

Рынок земли в Украине

1 июля в Украине перестал действовать мораторий на продажу земли – многие украинцы стали задумываться о покупке участков. Для кого-то это возможность заняться фермерством или расширить свои владения. Другие же рассматривают покупку земли как возможную инвестицию, ведь многие эксперты прочат земле подорожание в ближайшие годы.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что у нотариусов не должно возникать проблем с доступом к Госгеокадастру для проведения земельных сделок.

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