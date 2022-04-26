Де вигідно купити долар: курс у ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Який курс долара в банках / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні все ще залишається замороженим на рівні 29,25 грн/дол. Українським банкам дозволили продавати валюту і виставляти власний курс, який, однак, не може бути більшим, ніж на 10% від офіційного.

Сайт "Сьогодні" розкаже, що відбувається з курсом долара в банках 26 квітня.

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Курс у банках

Відповідно до даних на спеціалізованому сайті "Мінфін" курс долара у банках такий:

ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (купівля/продаж);

Monobank – 29,25/30,00 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 31,70/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 31,90/32,17 грн;

Ощадбанк – 29,90/32,18;

ПУМБ – 31,80/32,18 грн.

При цьому середній курс у банках України на 26 квітня такий: 31,50/32,17 грн (купівля/продаж).

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Як обмінники заробляють на українцях і де купувати долар

Раніше "Сьогодні" розповідали, що обмінні пункти – цілком легальне явище, звісно, якщо цей кіоск має ліцензію. Тут можна як купити валюту, так і продати її за гривні.

Курс продажу і купівлі відрізняється, саме на цій різниці, яка називається "спред", і заробляють такі пункти. У середньому з одного долара заробляють 0,3 грн, якщо різниця становить 30 копійок, однак завжди є спосіб, як взяти з клієнта більше.

Наприклад, продавати валюту в нічний час. Це коштує дорожче, і маржа може становити 0,5-0,7 грн. Також вірний друг обмінників – це попит, завдяки якому вони можуть підвищувати ціну на послуги.

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Вигідніше міняти кошти у спальних районах, там менше потік людей, відповідно, менший попит і націнка.

Про те, де краще купувати валюту, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що робити з доларом під час війни, та де і як обміняти пошкоджені іноземні банкноти.