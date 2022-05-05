Де з вигодою обміняти долар: курс у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank і ПУМБ

Курс долара в банках 5 травня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс валют на 5 травня. Продавати готівкові долари можна, хоча і певний період з початку воєнного стану це було заборонено.

"Сьогодні", на основі інформації зі спеціалізованого сайту "Мінфін" розповідає, скільки коштує долар у банках 5 травня.

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Де вигідно купити долар

Отже, курс долара у четвер у банках такий:

ПриватБанк – 30,50/32,18 грн (купівля/продаж);

Monobank – 29,50/30,50 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 32,00/32,17 грн;

Райффайзен Банк – 32,00/32,17 грн;

Ощадбанк – 31,40/32,18 грн;

ПУМБ – 31,80/32,18 грн.

При цьому середній курс у банках України на 5 травня такий: 31,80/32,18 грн (купівля/продаж).

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Що відбувається на чорному ринку

"Сьогодні" розповідали, що станом на 19:00 4 травня середній курс продажу долара на чорному ринку становив 33,42 грн/дол, а курс купівлі – 33,09 грн/дол.

Мінімальний курс продажу коливається близько 33,20 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 33,80 грн/дол.

Що було б, якби курс долара не був зафіксований

Нагадаємо, що Національний банк України з початку воєнного стану заморозив офіційний курс долара в Україні, і зараз він становить 29,25 грн/дол.

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Якби курс долара не був зафіксований, то зараз ми б побачили, як мільярди доларів вивозились би саме через міжбанківський валютний ринок. І ми зараз бачили б курс не 34 грн за долар, а 90 чи 100 грн.

Просто зараз з великого бізнесу ніхто не може вивести капітали з України. Це спрацьовує на те, що валютний потенціал, так би мовити, нікуди не випаровується і зберігається всередині країни.

Про це "Сьогодні" розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. Про те, яким буде долар після війни, чи витіснить він євро та інші питання читайте у нашому інтерв'ю з економістом.

Раніше ми також розповідали, чому індекс долара бʼє всі рекорди, а також писали, що євро впав нижче психологічної позначки.