"Газпром" відступив? Російський монополіст збільшив заявку на транзит газу через Україну

/ Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Російська компанія "Газпром" збільшила заявку на транзит газу через Україну до Словаччини до 83 млн кубометрів.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

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Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер розповідав, що компанія планує повністю закінчити заповнення підземних сховищ на території Росії 8 листопада.

У вівторок, 9 листопада, "Газпром" почав заповнювати європейські газові сховища.

Зазначається, що спостерігачі очікували, що російський монополіст використає вільні потужності українського та польського транзиту, однак додаткові обсяги залишились незатребуваними.

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Відмова "Газпрому"

Минулого вівторка компанія відмовилась бронювати додаткові обсяги українського транзиту на листопад, наразі заброньовано лише третину з запропонованого обсягу.

Україна запропонувала до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохранівка".

А Польща пропонувала потужності газогону "Ямал – Європа".

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"Сьогодні" також писали, що через невиконану обіцянку "Газпрому" ціни на газ у Європі знову підскочили.

Та розповідали, як змінювалась ситуація на європейській біржі протягом цього року.