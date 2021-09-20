"Газпром" відмовився від додаткових потужностей для транзиту газу через Україну

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей

Російський "Газпром" викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал – Європа". Він відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну.

Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання на жовтень на GSA Platform.

Українські та польські потужності

"Оператор газотранспортної системи України" розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами:

на газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу;

на ГВС "Сохранівка" 5,2 млн куб. м на добу.

На вересень ОГТСУ виставляв додаткові потужності в 15 млн куб. м на добу на ГВС "Суджа", з яких були заброньовані лише 650 тис. куб. м на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Відзначимо, що в попередні місяці "Газпром" ніколи не замовляв додаткову потужність, що переривається, і регулярно бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну.

А в Польщі він забронював на жовтень потужності обсягом 31,4 млн куб. м на добу. Хоча Польща пропонує на ринку 89 млн куб. м/с).

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Що це означає

Бронювання газотранспортних потужностей польського і українського транзитних коридорів в дефіцитному 2021 році впливає на ціну акцій "Газпрому" і на ціну газу на спотовому ринку.

Відзначимо, що лібералізація європейського газового ринку привела до відмови від довгострокових договорів на транзит. В результаті компанії отримали можливість бронювати тільки той обсяг потужностей, який їм потрібен, і на той час, коли буде необхідно.

Газопровід "Ямал – Європа" протяжністю понад 2 тис. км може прокачувати до 33 млрд куб. м на рік. Польською ділянкою володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz і управляється національним газотранспортним оператором Gaz-System. А українською – "Оператор газотранспортної системи України".

Що буде з газом в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої пресконференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком, і енергосистема готова до нього на 90%, у сховища закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

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