"Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей

Российский "Газпром" выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа". Он отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.

Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь на GSA Platform.

Украинские и польские мощности

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам:

на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки;

на ГИС "Сохрановка" 5,2 млн куб. м в сутки.

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС "Суджа", из которых были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Отметим, что в предыдущие месяцы "Газпром" никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность и регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

А в Польше он забронировал на октябрь мощности в объеме 31,4 млн куб. м в сутки. Хотя Польша предлагает на рыке 89 млн куб. м/с).

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Что это значит

Бронирование газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году влияет на цену акций "Газпрома" и на цену газа на спотовом рынке.

Отметим, что либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. В итоге компании получили возможность бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. А украинским – "Оператор газотранспортной системы Украины".

Что будет с газом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

Шмыгаль утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику, и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

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