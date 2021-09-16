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В Європі впала ціна на газ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 вересня, 13:42
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Ще вчора ціна газу досягала 970 доларів за тисячу кубометрів
Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах падала до $ 771
Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах падала до $ 771

Біржова цена на газ в Европі, 16 вересня, після рекордних показників попереднього дня, знизилася до 800 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонській біржі ICE.

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На торгах у четвер вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах падала до $771 або € 63,2 за МВт⋅ч. Але пізніше ціна виросла до $834 за тисячу кубометрів.

Відзначимо, що ще вчора, 15 вересня, ціна газу досягала 970 доларів за тисячу кубометрів, але пізніше вартість почала знижуватися.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої прес-конференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком, і енергосистема готова до нього на 90%, в сховища закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

Раніше ми повідомляли, що:

  • Ще минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го.
  • Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

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