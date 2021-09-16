В Європі впала ціна на газ

Ще вчора ціна газу досягала 970 доларів за тисячу кубометрів

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах падала до $ 771

Біржова цена на газ в Европі, 16 вересня, після рекордних показників попереднього дня, знизилася до 800 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонській біржі ICE.

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На торгах у четвер вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах падала до $771 або € 63,2 за МВт⋅ч. Але пізніше ціна виросла до $834 за тисячу кубометрів.

Відзначимо, що ще вчора, 15 вересня, ціна газу досягала 970 доларів за тисячу кубометрів, але пізніше вартість почала знижуватися.

Що буде з газом в Україні

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої прес-конференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком, і енергосистема готова до нього на 90%, в сховища закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

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