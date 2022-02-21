Газопроводи можуть стати "зеленими": в ЄС придумали, як використати стару інфраструктуру

У ЄС придумали, як перейти на водень ще швидше / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
У Європі 1,1 млн км газової трубопровідної інфраструктури зможе працювати на "чистому" водні, а це більше 96% мереж членів альянсу.
Про це повідомляється у звіті консорціуму Ready4H2, який об'єднує газорозподільні компанії з 16 країн ЄС.
Зазначається, що ключова роль розвитку зеленого водню належить газорозподільним мережам.
У звіті зазначається, що перевагою газової інфраструктури під час переходу на використання водню є її надійність. Завдяки ній споживачі будуть забезпечені теплом навіть у найхолодніші зими.
Також використання цих потужностей допоможе знизити витрати на нову інфраструктуру в рамках програми декарбонізації ЄС.
Але є й інший бік питання, використання місцевих газорозподільних систем сприятиме формуванню водневих магістральних трубопроводів.
А це призведе до формування конкурентного ринку зеленого водню та знизить його вартість.
Водневий транспорт
Аеропорт у Венеції хоче використовувати водень у різних операціях, зокрема у самій інфраструктурі аеропорту і навіть повітряному транспорті.
Цим займатиметься компанія Save Group, що управляє аеропортом, спільно з Airbus та Snam.
Зазначається, що водень використовуватимуть для заправки літаків та іншого транспорту, який бере участь у обслуговуванні аеропорту.
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