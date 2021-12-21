Газ "йде" з Європи: ціни на блакитне паливо стрімко рвонули вгору

Що сталося із газопроводом "Ямал - Європа" / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржова ціна на природний газ у Європі сягнула понад 1800 доларів за тисячу кубометрів, на тлі заяв про зупинку та розворот у реверс газогону "Ямал – Європа".

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Російський монополіст "Газпром" не замовляв транзит через "Ямал – Європа" на газову добу 21 грудня. За даними газотранспортного оператора Gascade, цей трубопровід зупинив свою роботу та перейшов у реверсний режим, тобто газ рухається навпаки, із заходу на схід.

Ще однією причиною вважають падіння рівня вітрогенерації в регіоні.

"Газпром" відмовляється збільшувати транзит

Із другої половини грудня компанія перейшла на подобове бронювання додаткових транзитних потужностей.

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Так, 20 грудня "Газпром" не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, а через "Ямал – Європа" забронював 19,3 млн куб. м/доб потужності на січень.

Така модель планування, яка була спрямована те, щоб скоротити зайві витрати за бронювання надмірних потужностей, у період потужної енергетичної кризи має дещо зворотній ефект.

Справа в тому, що таке бронювання впливає на біржові ціни на газ, а також на ціну акцій самого "Газпрому".

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"Сьогодні" також писали, чому для "Газпрому" може бути вигідно затягування сертифікації "Північного потоку – 2", та розбиралися, чи вистачить Україні та Європі газу на цю зиму.