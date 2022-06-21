Газ на зиму докуповуватимуть: голова "Нафтогазу" Вітренко назвав космічну суму витрат

Україна витратить чималі гроші на імпорт газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для успішного проходження опалювального сезону в 2022-2023 роках, Україні доведеться докуповувати газ.

Як повідомив під час пресконференції 21 червня голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, потрібен запас не менше 15 млрд кубометрів газу.

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За попередніми підрахунками, Україні потрібно буде імпортувати 5,8 млрд кубометрів блакитного палива, орієнтовною вартістю 8 млрд доларів. Такі запаси потрібні країні з урахуванням воєнних ризиків.

Газ обійдеться дорого

За словами Вітренка, проблем з імпортом газу в Україні немає, але на це потрібні космічні суми грошей. Кабмін дав завдання – забезпечити не менше 19 млрд кубометрів газу, щоб підстрахуватися.

"Ми допомагаємо уряду зробити так, щоб Україна могла створити такий великий запас газу", – додав очільник "Нафтогазу".

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Станом на зараз, підземні газосховища заповнені 10,5 млрд кубометрів ресурсу. Туди потрапляє велика частина блакитного палива, яке видобувають в Україні. Це показники більші, ніж у мирний час.

"Видобуток упав, але щодо споживання він упав не так критично. Споживання впало набагато сильніше, ніж видобуток", – пояснив Вітренко.

Завдяки цьому, на українському газовому ринку виник профіцит, чим і скористалась компанія. Усі надлишки ресурсу закачують у ПСГ.

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Складний опалювальний сезон

Українцям слід морально підготуватися до того, що зима буде суворою: через вторгнення РФ чимало інфраструктурних об’єктів зруйновано, побоюються й нестачі газу.

Президент обіцяє, що тарифи на комуналку залишаються без змін, але експерти відзначають, що заборгованість з боку населення росте – не всі зараз можуть оплатити рахунки.

"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і наступного опалювального сезону не змінилися. Людям і так складно, тому що війна. Це буде забезпечено", – заявив президент Володимир Зеленський.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, з огляду на такі обіцянки влади, є шанс, що підготовку до опалювального сезону не провалять. Хоч тарифи на газ для підприємств ТКЕ можуть зрости вчетверо – із 7,42 до 29 грн за кубометр. За такої ціни втримати тариф на тепло й гарячу воду буде складно.

"Сьогодні" раніше писали про те, скільки коштуватиме опалення дровами цього сезону, а також розповідали, як українцям отримати грант до 250 тис. грн на власну справу.