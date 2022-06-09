Потрібно замислитись вже зараз: для кого новий опалювальний сезон буде складним

Експерт розповів, кому з українців варто стурбуватись опалювальним сезоном уже зараз

Українців чекають ризики наступного опалювального сезону / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні можуть бути певні проблеми з підготовкою та проходженням наступного опалювального сезону, проте влада це розуміє і не збирається відкладати рішення на останній момент.

Про це "Сьогодні" розповіли експерти у ексклюзивному матеріалі.

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Почнемо з проблем із тарифами – минулого року підприємства ТКЕ купували газ по 7,42 грн/кубометр, а цього року "Нафтогаз" заявив, що тарифи можуть зрости до 29 грн за кубометр, якщо газ продаватиметься за ринковою ціною.

"Утримати тариф на тепло та гарячу воду за такої ціни буде неможливо. Щоправда, Кабмін каже, що за рахунок західного фінансування зробить так, що тарифи для населення не підвищуватимуться. Це добре, що там розуміють проблему, але треба мати на увазі, що на сьогодні немає механізму подібних компенсацій", – каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Заборгованість із комуналки

Це ще одна серйозна проблема, оскільки борги лише зростають і загальна сума сьогодні вже перевалила за 100 млрд. грн.

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Справа в тому, що близько 5 млн осіб втратили роботу і не можуть платити за рахунками як раніше, а ще близько 70% переселенців (яких приблизно 13 млн осіб ), теж не оплачують послуги ЖКГ.

"Що стосується обсягів газу, який потрібно закупити, то за різними оцінками нам потрібно буде на опалювальний сезон від 18 до 20 млрд кубометрів. У "Нафтогазі" кажуть, що потрібно 20 млрд кубів, а в уряді, що можна заощадити та обійтися обсягом у 18 млрд кубів. При цьому в НАКу кажуть, що за кордоном доведеться купити близько двох млрд кубометрів газу, а це 2 млрд доларів, які треба взяти десь", – каже експерт.

І ще однією проблемою, яка торкнулася багатьох українців і може вплинути на опалювальний сезон – стали ризики для зруйнованих або постраждалих від обстрілів багатоквартирних будинків.

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Більшість ще не обстежували фахівці, а отже туди не можуть подати газ, тепло та електрику . За оцінками Олега Попенка, у зруйнованих багатоквартирних будинках могли проживати до 900 тисяч сімей.

"Я раджу цим громадянам вже сьогодні думати, де вони житимуть наступної зими. Адже влада поки що нічого не робить, щоб відновити ці будинки. Лише у Києві близько 200 зруйнованих будинків. У них ніхто не робить техобстеження, а отже, приведення їх у порядок до початку опалювального сезону – під питанням", – підсумував Олег Попенко.

Газ по ленд-лізу

Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд. куб. м газу і на це знадобиться близько 8 млрд. доларів, якщо розраховувати за нинішніми цінами.

Наразі вже ведеться робота з урядом США і навіть розглядається такий варіант, як закупівля газу в рамках ленд-лізу.

"Сьогодні" раніше писали, для кого "Нафтогаз" вимушено став постачальником останньої надії та розповідали, кому компанія розсилає "листи щастя" зі штрафами.