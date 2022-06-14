Газ на вагу золота? Скільки коштує пальне на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Вартість бензину знову зростає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
14 червня на українських заправках спостерігається дефіцит газу та А-92, бензину А-95+ немає в наявності взагалі, а вартість газу стрімко росте.
Про це свідчать дані AutoRia.
Так, 14 червня середня вартість А-95 становить 50,29 грн (вартість зросла на 0,01 грн порівняно з попереднім днем), А-92 – 49,47 грн (зросла на 0,06 грн), ДП – 56,63 грн (зросла на 0,04). Вартість газу зросла за день на 94 коп. і зафіксувалася на рівні 42,51 грн.
Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|-
|45,68 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
Дефіциту не буде?
Як заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, в умовах війни та нестачі пального на АЗС Україні вдалося наростити його запаси на 7-8 днів. За попередніми оцінками, черги на заправках зникнуть, коли обсягів ресурсу в запасі вистачатиме на 14 днів.
"Ситуація виправляється, хоча черги є. Треба починати з того, що в країні війна і знищили нафтопереробний завод, який забезпечував нас дизелем і бензином", – нагадала вона.
Міністерка додала, що упродовж березня-квітня вдалося переорієнтувати 97% каналів імпорту палива. Зараз його купують в Європі та доставляють через західні кордони.
Обсяги імпортного ресурсу постійно зростають. Якщо в березні цей показник був на рівні 60 тис. тонн пального, то в квітні – уже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн. Очікується, що в червні закупівлі зростуть ще більше, до 600 тис. тонн.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з дефіцитом пального у всьому світі найближчим часом, а також розповідали, скільки коштуватиме бензин влітку.