Росію знову звинуватили у веденні газової війни: кого на цей раз шантажує "Газпром"

Європа звинуватила Росію у політичному тиску на Молдову / Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз звинуватив російську компанію "Газпром" у політичному тиску на Молдову, яка опинилась у скрутному становищі через нестачу газу.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після перемовин з молдавським прем’єр-міністром Наталею Гаврилицей, передає "РБК-Україна".

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"Газ – це товар, який продається та купується, він не повинен бути геополітичною зброєю", – сказав дипломат.

Боррель наголосив, що ЄС готовий допомогти Молдові цього опалювального сезону, щоб країна вийшла з кризи. Він згадав про виділення 60 млн євро у якості бюджетної підтримки Молдові.

Що пропонував "Газпром"?

Російська компанія "Газпром", згідно з джерелами видання Financial Times, пропонувала Молдові дешевий газ в обмін на певне послаблення інтеграції з ЄС.

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Росія хотіла, щоб молдавський уряд відклав узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку, які передбачають лібералізацію газових ринків та посилення конкуренції.

"Сьогодні" також повідомляли, що Росія хоче штучно знизити ціни на газ, адже вони почали загрожувати газовій владі "Газпрому".

Та писали, що Росія намагається шантажувати газом і Європейський союз.