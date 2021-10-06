Фіаско ринку чи гра "Газпрому": що коїться з цінами на газ у Європі та до чого тут Росія

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Європу скувала енергетична криза, ціна на листопадові ф’ючерси блакитного палива перевалила за 1900 доларів за тисячу кубометрів.

Хтось звинувачує у цьому погодні умови, пандемію, біржових гравців, а хтось – російський "Газпром".

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Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що період високих цін на газ триватиме усю зиму, а зниження очікується навесні.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, у чому причина газової кризи та хто винен у її виникненні.

Фіаско ринку

Економіст Олексій Кущ запевняє, що сьогоднішня криза у ЄС – результат переходу до вільного ринку газу.

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"Те, що відбулося у Європі – це фактично фіаско ринку. Це відбувається через дії гравців ринку. Наприклад та ж Франція заявила про заморожування тарифів для населення, що фактично означає вихід з Третього енергопакету ЄС".

За словами експерта, у цьому енергопакеті чітко зазначається, що такі ціни повинні формуватися ринком без втручання держави.

Олексій Кущ наголошує, що сьогодні газова криза у Європі є своєрідною "пасткою зростання", яка не дає світовій економіці зростати занадто швидко.

"Не лише в Європі проблеми з цінами на газ, така сама проблема є і Азіатському та Тихоокеанському регіонах, у Китаї. Велика Британія має проблеми з поставками нафтопродуктів. Тобто це обмеження, у вигляді цін на енергоносії, увімкнулись, як сигнальні ліхтарики."

Головний консультант зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що однією з причин проблем на європейському ринку є гра фінансових ділків із ф’ючерсами.

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"Вони використовують тиск "Газпрому" і граючи на цьому, піднімають ціну", – каже експерт.

Політика Росії

Росія абсолютно заперечує свою причетність до стрибків біржової ціни на газ у Європі, мовляв: "Москва виконує усі зобов’язання".

Однак Олексій Кущ вважає, що Росія в цьому плані надзвичайно грамотно розіграла "газову карту".

"З одного боку – "Газпром" виконує свої зобов’язання і до нього не може бути претензій, а з іншого боку – він обмежив поставки газу на вільний ринок".

Відповідно, ця політика "Газпрому" призвела до такого сплеску цін на енергоресурси, зазначає Олексій Кущ.

"Північний потік-2"

У тому, що гра "Газпрому" зробила свій внесок у розвитку цієї газової кризи переконаний наш експерт Іван Ус.

"Газпром" усіляко тисне на Євросоюз з приводу максимально швидкого запуску "Північного потоку-2" в обхід існуючої нормативно-правової бази ЄС."

На думку експерта, компанія створює дефіцит газу на вільному ринку для того, щоб мати змогу використовувати новий газогін на повну потужність.

"Оскільки чинна нормативна база вимагає використання його одним постачальником на 50% і не більше. "Газпром" хоче, щоб від цього правила відійшли", говорить Іван Ус.

А от економіст Олексій Кущ вважає, що завершення будівництва потоку ніяк не впливає на ситуацію.

"Якщо запуститься "Північний потік-2 "газ по ньому не буде поставлятися на спотові майданчики, він піде для виконання довгострокових контрактів оптовим покупцям."

Проте, п'ять європейських країн вже заявили про проведення розслідування щодо такого різкого злету цін на газ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що газова криза у Європі вплине на весь світ, однак Україна має достатньо ресурсів, щоб пережити зиму.