Фиаско рынка или игра "Гапрома": что происходит с ценами на газ в Европе и при чем здесь Россия

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Европу сковал энергетический кризис, цена на ноябрьские фьючерсы голубого топлива перевалила за 1900 долларов за тысячу кубометров.

Кто-то обвиняет в этом погодные условия, пандемию, биржевых игроков, а кто-то – российский "Газпром".

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что период высоких цен на газ будет продолжаться всю зиму, а снижение ожидается весной.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, в чем причина газового кризиса и кто виноват в его возникновении.

Фиаско рынка

Экономист Алексей Кущ уверяет, что сегодняшний кризис в ЕС – результат перехода к свободному рынку газа.

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"То, что произошло в Европе – это фактически фиаско рынка. Это происходит из-за действий игроков рынка. Например та же Франция заявила о замораживании тарифов для населения, что фактически означает выход из Третьего энергопакета ЕС ".

По словам эксперта, в этом энергопакете четко отмечается, что такие цены должны формироваться рынком без вмешательства государства.

Алексей Кущ отмечает, что сегодня газовый кризис в Европе является своеобразной "ловушкой роста", которая не дает мировой экономике расти слишком быстро.

"Не только в Европе проблемы с ценами на газ, такая же проблема существуют и Азиатском и Тихоокеанском регионах, в Китае. Великобритания имеет проблемы с поставками нефтепродуктов. То есть это ограничение, в виде цен на энергоносители, включились, как сигнальные фонарики".

Главный консультант внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что одной из причин проблем на европейском рынке является игра финансовых делков с фьючерсами.

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"Они используют давление "Газпрома" и играя на этом, поднимают цену", – говорит эксперт.

Политика России

Россия абсолютно отрицает свою причастность к прыжкам биржевой цены на газ в Европе, мол: "Москва выполняет все обязательства".

Однако Алексей Кущ считает, что Россия в этом плане очень грамотно разыграла "газовую карту".

"С одной стороны – "Газпром" выполняет свои обязательства и к нему не может быть претензий, а с другой стороны – он ограничил поставки газа на свободном рынке".

Соответственно, эта политика "Газпрома" привела к такому всплеску цен на энергоресурсы, отмечает Алексей Кущ.

"Северный поток-2"

В том, что игра "Газпрома" сделала свой вклад в развитие этого газового кризиса убежден наш эксперт Иван Ус.

"Газпром" всячески давит на Евросоюз по поводу максимально быстрого запуска "Северного потока-2" в обход существующей нормативно-правовой базы ЕС. "

По мнению эксперта, компания создает дефицит газа на свободном рынке для того, чтобы иметь возможность использовать новый газопровод на полную мощность.

"Поскольку действующая нормативная база требует использования его одним поставщиком на 50% и не более. "Газпром" хочет, чтобы от этого правила отошли", – говорит Иван Ус.

А вот экономист Алексей Кущ считает, что завершение строительства потока никак не влияет на ситуацию.

"Если запустится "Северный поток-2", газ по нему не будет поставляться на спотовые площадки, он пойдет для выполнения долгосрочных контрактов оптовым покупателям."

Тем не менее, пять европейских стран уже заявили о проведении расследования относительно такого резкого взлета цен на газ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, однако Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы пережить зиму.