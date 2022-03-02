Євро в минулому? Росіян чекає новий "сюрприз" від ЄС

ЄС заборонив Росії будь-які операції з євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз заборонив продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти євро будь-якій фізичній чи юридичній особі в Росії, включаючи уряд та Центробанк.

Про це повідомляють на сайті ЄС.

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Виняток зробили лише для туристів, які в'їжджають до Росії, та дипмісій. Обмеження діятимуть з 12 березня 2022 року.

Крім того, ЄС заборонив інвестувати в проєкти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій, або іншим чином брати участь у цих проєктах.