Евро в прошлом? Россиян ждет новый "сюрприз" от ЕС

ЕС запретил России какие-либо операции с евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Евросоюз запретил продавать, снабжать, передавать или экспортировать банкноты евро любому физическому или юридическому лицу в России, включая правительство и Центробанк.
Об этом сообщают на сайте ЕС.
Исключение сделали только для туристов, которые въезжают в Россию, и дипмиссий. Ограничения вступят в силу с 12 марта 2022 года.
Кроме того, ЕС запретил инвестировать в проекты, софинансированные Российским фондом прямых инвестиций или иным образом участвовать в этих проектах.
Санкции против российских банков
ЕС сообщил об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT. В их перечень вошли:
- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- Новикомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- "ВЭБ".
Послы ЕС не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, который частично принадлежит российскому газовому гиганту.
Раньше мы писали, что США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.
Также мы рассказывали, как война против Украины ударила по экономике РФ.