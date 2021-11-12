Євро впав нижче 30 грн: що відбувається з курсом валют в Україні

Що відбувається з курсом валют в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 12 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,1 грн;

1 євро – 29,91 грн;

1 злотий – 6,46 грн.;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Долар подорожчав на одну копійку, а євро знизився на дві копійки і вперше за довгий час опустився нижче за 30 грн. Злотий подешевшав на шість копійок, а рубль змінився в ціні на дві копійки.

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Що буде із доларом до кінця року?

Раніше, в ексклюзивному коментарі "Сьогодні", керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній розповів, що у фіналі року гривня часто перебуває під посиленим тиском.

На корекційний відкат долара до гривні налаштовує невдала сезонність (до 27,12 грн, або вище – до 27,5 грн), а євро може підскочити до 31,7 грн або навіть до 32,2 грн.

Водночас експерт наголошує, що така "перезарядка" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні.

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Раніше "Сьогодні" писали, що економічна ситуація у США ставить під удар курс долара у всьому світі.

А також повідомляли, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом.