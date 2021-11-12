Евро упал ниже 30 грн: что происходит с курсом валют в Украине

Что происходит с курсом валют в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 12 ноября, установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,1 грн;

1 евро – 29,91 грн;

1 злотый – 6,46 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Доллар подорожал на одну копейку, а евро снизился на две копейки и впервые за долгое время опустился ниже 30 грн. Злотый подешевел на шесть копеек, а рубль изменился в цене на две копейки.

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Что будет с долларом до конца года?

Ранее, в эксклюзивном комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний рассказал, что в финале года гривня часто находится под усиленным давлением.

На коррекционный откат доллара к гривне настраивает неудачная сезонность (до 27,12 грн или выше – до 27,5 грн), а евро может подскочить до 31,7 грн или даже до 32,2 грн.

В то же время эксперт отмечает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни.

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Раньше "Сегодня" писали, что экономическая ситуация в США ставит под удар курс доллара во всем мире.

А также сообщали, что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время.