Євро та злотий різко розвернулися – що відбувається з гривнею

Євро та злотий виросли в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на вівторок, 12 квітня.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Порівняно із попереднім банківським днем євро різко розвернувся, і додав у ціні 12 копійок. Офіційний курс єдиної європейської валюти становить 31,90 грн.

Курс злотого також почав зростати, але піднявся лише на дві копійки, до 6,86 грн.

Натомість курс долара залишається замороженим до кінця війни і становить 29,25 грн.

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Долар на чорному ринку

Не зважаючи на те, що офіційний курс заморожено, на чорному ринку торгівля йде дуже активно, долар можна як продати, так і купити.

Щоправда курс тут далекий, від офіційного і може доходити аж до 34 грн/долл.

Середнє значення курсу продажу становить 32,07, а курс покупки як завжди нижчий за продаж і в середньому становить 31,74 грн.

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Також курс залежить від того обсягу валюти, яку ви намагаєтесь продати або купити і від населеного пункту, у якому проживаєте.

Після війни, на думку Віталія Ваврищука з фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU), курс долара залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливості здійснювати валютні інтервенції.

"Сьогодні" також писали, чого чекати від курсу гривні після війни і розповідали, що буде з доларом найближчим часом в Україні.