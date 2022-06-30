Це правило знають не всі: про що найчастіше забувають водії на дорогах

Інколи помилково вважати, що водій завжди повинен поступати дорогу велосипедистам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Подекуди навіть у водіїв зі стажем виникають досить суперечливі питання щодо тих чи інших дій під час дорожнього руху. Одне з таких: чи потрібно поступатися велосипедистові на пішохідному переході.

Згідно з ПДР велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху, а велосипед – це його транспортний засіб. Тож він зобов’язаний знати й дотримуватися всіх правил, що і водій автомобіля.

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Відповідно до законодавства велосипедист — це не пішохід, якщо рухається велосипедом по дорозі. Для того, щоб стати пішоходом, йому потрібно злізти з транспортного засобу та перейти таким чином дорогу разом з іншими людьми.

Тож, відповідаючи на запитання, зауважимо, що теоретично водії автомобілів не зобов’язані поступатися велосипедистам, які їдучи перетинають проїжджу частину по пішохідному переходу, але на практиці велосипедист менш захищений на дорозі, тож краще не гребувати правилами безпеки.

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, чи повинні велосипедисти поступитися дорогою іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі? Так Ні

ЄС визнав українські права

Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Стало можливим це після того, як обидві сторони 29 червня уклали угоду про "транспортний безвіз".

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Таким чином, всі країни ЄС тепер визнаватимуть посвідчення водія українського зразка без обмежень. А це означає, що українцям не потрібно буде складати додаткові іспити чи змінювати водійське посвідчення.

Як запевняють урядовці, таке рішення допоможе українським переселенцям, яким водійські посвідчення потрібні для роботи в ЄС.

Нагадаємо, що Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня. 30 червня відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Раніше ми також писали, які автомобілі найчастіше ламаються.