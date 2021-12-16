"Це позорисько!". Як київський супермаркет обійшов закон про заборону пластикових пакетів

Київський супермаркет знайшов спосіб обійти закон про заборону пластикових пакетів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У столиці супермаркет придумав, як обійти закон про заборону одноразових пакетів. Замість екологічної альтернативи там поширюють пластикові авоськи.

Про це повідомила засновниця громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська у Facebook.

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Євгенія поділилася світлиною авоськи з пластику і запропонувала нагородити супермаркет "антизолотом".

"Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами було влаштовано змагання на найкреативніший і найбільш антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото", — написала Аратовська.

Пластикова авоська / Фото: Facebook

Що про це думають українці

"Сьогодні" переглянули коментарі під постом Аратовської і були здивовані неоднозначними висловлюваннями українців. Виявляється, проти пластикової авоськи не всі:

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Коментарі українців у Facebook

Бізнес прокоментував зухвалість супермаркету

Підприємиця Альона пише, що вони вже 2 роки вчать своїх клієнтів користуватися торбинками. Адже бізнесу біорозкладані та паперові пакети обходяться дуже дорого. Однак вихід таки знайшли:

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Розмір штрафів з 10 грудня

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладані, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Раніше ми писали про вартість пластикових пакетів, встановлену законом, а також дізналися, чому цей закон більшість експертів називає "мертвим" та що робити, аби вдихнути в нього життя.