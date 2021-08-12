"Це – нонсенс": в Кабміні відреагували на скандал з гігантським штрафом для "Нової пошти"

Олексій Любченко висловився про ситуацію зі штрафом "нову пошту". Колаж: "Сьогодні"

Ситуація зі штрафом для "Нової пошти", коли за пошкодження відправлення клієнта вартістю 500 гривень компанію хотіли оштрафували на 325 млн гривень, суперечить "всілякій логіці".

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в системі Держпродспоживслужби, яка розслідувала накладення на "Нову пошту" штрафу, необхідно посилити відповідальність і керованість.

"Керівник організації, в якій працює 30 тис. співробітників, має проводити ефективну кадрову політику", – сказав він.

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Крім того, Любченко підкреслив, що покарання має відповідати рівню порушення, проте у випадку з "Новою поштою" спостерігаються протиріччя.

"Це – нонсенс... Навіть якби не було розголосу, ми це моніторимо, і це було б скасовано, а винні – притягнуті до відповідальності", – додав Любченко.

Що сталося:

У березні співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн.

У липні за результатами цих перевірок на компанію наклали штраф у розмірі 325 млн гривень – це максимально можлива санкція.

"Нова пошта" відразу вирішила подати до суду на Держпродспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.

Про необхідність змінити законодавство заявила і голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Вона запевнила, що гігантського штрафу для "Нової пошти" не буде, і визнала, що винуватцями події, швидше за все, стали місцеві виконавці.

"Нова пошта" водночас теж зробила висновки і запустила кампанію зі збору відгуків та скарг клієнтів.

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