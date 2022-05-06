Естонія випустить ексклюзивні монети, присвячені Україні — який вигляд вони матимуть (фото)

Монету випустять номіналом в 2 євро
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Банк Естонії Затвердили дизайн монети на позачерговому засіданні цього тижня. 2 євро, присвячені Україні та свободі, були розроблені харків'янкою
Дар'єю Тітовою. За її словами, вона зобразила на монеті дівчину як символ ніжності, яка у свою чергу оберігає птахів у руці.
"Вперше на монеті Банку Естонії є текст іноземною мовою, але це виняткова ситуація – "Слава України" ілюструє прагнення України до свободи", – заявив голова Наглядової ради Банку Естонії Март Лаар.
Зауважимо, що підготовка до випуску монети розпочалася ще у квітні. Спеціально розроблений дизайн 2 євро має бути схвалений Європейською комісією та країнами ЄС. Центробанки Латвії та Литви вже підтримали ініціативу і також планують випуск монет, присвячених нашій країні.
Вся виручка від продажу монетної картки, за словами Мюллера, буде спрямована до НБУ. Чехія випустила монету "Слава Україні"
Чеська Республіка висловила підтримку Україні, випустивши
колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Всі кошти, отримані з її реалізації, направлять на допомогу нашій державі.
Нова банкнота не є платіжним засобом — замість номіналу там вказаний 2022 рік. Однак виготовили її із захисними елементами, що містять й місцеві крони. На колекційних грошах є водяний знак та нумерація друкарським способом. Тираж її — 20 тис. штук.
Придбати купюру можна на
сайті за 1500 крон (приблизно 1 980 гривень). Новинку доставлять до покупця у спеціальній якісній упаковці.
Раніше ми писали,
за яку українську монету можна отримати 30 тис. грн.
Також ми розповідали, що в найближчі два-три роки
заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.