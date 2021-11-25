"Є шанс "кинути" Путіна": що готують проти "Північного потоку – 2" США та Німеччина

Чи вдасться зупинити запуск "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

За останній час навколо російського газогону "Північний потік – 2" почали розгортатись несподівані події, які дали надію на те, що трубопровід так і не буде запущений.

Сполучені Штати несподівано запровадили додаткові санкції проти путінського проєкту, а саме проти однієї компанії та двох суден, які беруть участь у його реалізації.

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Водночас нова влада ФРН навіть не згадала протидію газопроводу у своїй коаліційній угоді.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" заявив, що санкції США – це лише піар-хід.

Вони недостатньо дієві і дуже "слабенькі", каже експерт та додає, що їх фактично запровадили навздогін вже повністю готовому газогону.

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"Це вже санкції навздогін. Це піар-хід, щоб показати, що "ми боремось, ми воюємо". Хоча всі розуміють, що результат буде несуттєвим", – каже Охріменко.

На його думку, таких слабких заходів США вжили для того, щоб сильно не сваритись з Німеччиною, але створити видимість активної боротьби.

"Північний потік – 2" все одно запустять

За словами Олександра Охріменка, перешкодити запуску трубопроводу вже не вдастся, і можна лише відтермінувати цей момент якнайдалі.

Нова коаліція ФРН зайняла досить м’яку позицію щодо цього газопроводу. У коаліційній угоді зазначається, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України, однак рішучих кроків проти "Північного потоку – 2" не передбачається.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Києву хотілося б бачити більш жорстку позицію щодо російського газопроводу.

"Безумовно, ми хотіли б бачити більш чітку та принципову позицію щодо "Північного потоку – 2", але ми розуміємо, що коаліційна угода – це завжди певний компроміс, і будемо й надалі працювати з німецькими партнерами, новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку – 2", – сказав Кулеба.

Однак Олександр Охріменко запевняє: сподіватися на іншу позицію Німеччини не варто, оскільки "Північний потік – 2" є досить вигідним економічно для німецьких олігархів.

"Немає значення, якою буде коаліція, адже кожен німецький канцлер служить німецьким олігархам і не може працювати проти них. Зрозуміло, що він буде лобіювати їхні інтереси, але є нюанс…" – каже аналітик.

На думку експерта, представники німецької олігархії захотіли дещо обмежити вплив Путіна на "Північний потік – 2" і саме тому зараз втручаються у процедуру сертифікації.

"Шанс "кинути" Путіна є, вони можуть поставити його у таку ситуацію, що йому доведеться частково віддати контроль над газопроводом і просити згоди на всі свої дії", – розповів президент Українського аналітичного центру.

За його словами, Кремль намагається пручатись цьому, і Росія тисне на Європу газом, а саме – зменшенням його поставок на вільний ринок, та лякає скупченнями військ.

Охріменко наголосив, що у цій ситуації Путін має лише один важіль тиску – це газ, однак нова німецька коаліція також хоче виграти у цьому протистоянні.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" відреагували на санкції США і назвали їх занадто м’якими.

"Сьогодні" також розповідали, що Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку – 2".