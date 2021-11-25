"Есть шанс "кинуть" Путина": что готовят против "Северного потока – 2" США и Германия

Удастся ли остановить запуск “Северного потока-2” / Фото: Коллаж: Сегодня

За последнее время вокруг российского газопровода "Северный поток – 2" начали разворачиваться неожиданные события, давшие надежду на то, что трубопровод так и не будет запущен.

Соединенные Штаты неожиданно ввели дополнительные санкции против путинского проекта, а именно против одной компании и двух судов, участвующих в его реализации.

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В то же время новая власть ФРГ даже не упомянула противодействие газопроводу в своем коалиционном соглашении.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявил, что санкции США – это лишь пиар-ход.

Они недостаточно действенны и очень "слабенькие", говорит эксперт и добавляет, что их фактически ввели вдогонку уже полностью готовому газопроводу.

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"Это уже санкции вдогонку. Это пиар-ход, чтобы показать, что "мы боремся, мы воюем". Хотя все понимают, что результат будет несущественным", – говорит Охрименко.

По его мнению, такие слабые меры США приняли для того, чтобы сильно не ссориться с Германией, но создать видимость активной борьбы.

"Северный поток – 2" все равно запустят

По словам Александра Охрименко, помешать запуску трубопровода уже не удастся, и можно лишь отсрочить данный момент как можно дальше.

Новая коалиция ФРГ заняла довольно мягкую позицию относительно этого газопровода. В коалиционном соглашении отмечается, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины, однако решительных шагов против "Северного потока – 2" не предусматривается.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву хотелось бы видеть более жесткую позицию по российскому газопроводу.

"Безусловно, мы хотели бы видеть более четкую и принципиальную позицию по "Северному потоку – 2", но мы понимаем, что коалиционное соглашение – это всегда определенный компромисс, и будем и дальше работать с немецкими партнерами, новым правительством Германии по "Северному потоку – 2", – сказал Кулеба.

Однако Александр Охрименко уверяет: надеяться на другую позицию Германии не стоит, поскольку "Северный поток – 2" выгоден экономически для немецких олигархов.

"Неважно, какой будет коалиция, ведь каждый немецкий канцлер служит немецким олигархам и не может работать против них. Понятно, что он будет лоббировать их интересы, но есть нюанс…" – говорит аналитик.

По мнению эксперта, представители немецкой олигархии захотели несколько ограничить влияние Путина на "Северный поток – 2", и именно поэтому в данный момент вмешиваются в процедуру сертификации.

"Шанс "кинуть" Путина есть, они могут поставить его в такую ситуацию, что ему придется частично отдать контроль над газопроводом и просить согласия на все свои действия", – рассказал президент Украинского аналитического центра.

По его словам, Кремль пытается сопротивляться этому, и Россия давит на Европу газом, а именно – уменьшением его поставок на свободный рынок, и пугает скоплениями войск.

Охрименко подчеркнул, что в этой ситуации у Путина только один рычаг давления – это газ, однако новая немецкая коалиция также хочет выиграть в этом противостоянии.

Раньше мы писали, что в "Нафтогазе" отреагировали на санкции США и назвали их слишком мягкими.

"Сегодня" также рассказывали, что Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2".