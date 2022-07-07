Чи є ще шанси на роботу? Скільки вакансій є в Україні і що сталося з зарплатами

Що відбувається з роботою в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після великого падіння на ринку праці через повномасштабну війну з РФ у червні стало помітним відновлення. Люди почали активніше шукати роботу, а кількість вакансій поступово збільшується. Однак цього все ще недостатньо, аби задовольнити потреби українців.

Національний банк опублікував новий звіт із даними про те, як змінюється ситуація і які зарплати люди отримують.

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Роботу шукають дуже активно

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість вакансій на різних ресурсах з пошуку роботи критично впала. Це стосується всіх сфер, зокрема і IT. При тому, що саме айтівці відчули найменший вплив великої війни. Уже в травні ситуація покращилась, і протягом червня роботодавці стали пропонувати все більше роботи.

Однак такої кількості вакансій все ще недостатньо, аби задовольнити потребу усіх кандидатів. На інфографіці видно, що пошук роботи, за кордоном в тому числі, активізувався у травні. У червні кількість нових кандидатів і їхніх резюме продовжила зростати, у сфері IT зокрема.

Водночас невпинно зростає і кількість зареєстрованих безробітних.

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Вакансій з травня стало більше, але їх недостатньо для всіх пошукачів роботи

Що відбувається із зарплатами

Згідно з даними НБУ заробітки українців від початку повномасштабної війни змінювались так:

виплачували зарплату у повному обсязі 27% працівників у березні, 25% у квітні та 23% у травні;

скоротили зарплату 19% людей у березні, 27% у квітні та 32% у травні;

не виплачували взагалі 21% у березні, 22% у квітні і потім знову 21% у травні;

а звільнили 8% фахівців, згодом 9% і 12% протягом трьох місяців відповідно.

Водночас згідно з даними опитування з 25 травня по 10 червня у малому і середньому бізнесі ситуація з персоналом така:

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У яких сферах найбільше потрібні люди

Раніше ми розповідали, що найбільше вакансій станом на кінець червня та початок липня є у сфері продажу. Роботу пропонують продавцям, касирам, адміністраторам торгових залів, менеджерам з продажу.

Також велику частку вакансій займає IT-сфера. Є багато роботи і для інших фахівців. Читайте у нашому матеріалі, хто зараз потрібен роботодавцям, і в яких містах конкуренція найменша.

"Сьогодні" писали і про те, що середня заробітна плата у червні у всіх відкритих вакансіях на одному з порталів для пошуку роботи складає 20 100 грн. Читайте детально, у яких сферах зарплати найбільші, а кому і як зарплати знизили.

Ми розповідали також, хто, крім інженерів і розробників, може заробляти в IT, і які кардинальні зміни чекають на безробітних в Україні.