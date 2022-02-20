Ще дорожче: як змінилися ціни на квартири в українських містах-мільйонниках

Ціни на квартири: як вони змінилися за останні два роки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Впродовж двох років вартість житлової нерухомості у містах-мільйонниках зросла на 25-50%.

Найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси – за $39,3 тис, повідомляє аналітична служба OLX Нерухомість.

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Найдорожче житло — новобудови та житловий фонд від 2011 року в столиці, де ціна квартири досягає в середньому $200 тис. Загалом протягом двох років вартість угод купівлі/продажу зросла для всіх типів житлової нерухомості.

Київ: вторинка наздоганяє за ціною новобудови

У столиці зосереджено найбільший ринок житлової нерухомості. Поряд із пропозиціями у категорії "Нерухомість" на вторинному ринку у покупців є широкий вибір варіантів житла в новобудовах. І в деяких випадках ціна мало відрізняється. Наприклад, середня вартість двокімнатної квартири на вторинному ринку на початок 2022 року становить $69,4 тис., тоді як двокімнатна квартира в новобудові коштує $78,1 тис.

Незважаючи на те що вартість квартир зросла на 23-38% у всіх типах будинків, найдорожчою залишається нерухомість у житловому фонді починаючи з 2011 року. Квартири тут коштують від $83,4 тис. за однокімнатну до $210,1 тис. за трикімнатну.

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Вартість квартир у Києві у 2022 році (процентна динаміка цін з 2020 року)

Кількість кімнат Вторинний ЖФ Реклама ЖФ від 2011 р. Новобудови 1 46.1 тис. (+31%) 83.4 тис. (+30%) 57.6 тис. (+38%) 2 69.4 тис. (+35%) 134.1 тис (+34%) 78.1 тис. (+28%) 3 84 тис. (+23.5%) 210.1 тис. (+32%) 105.4 тис. (+32%)

Нерухомість у великих містах: найдешевше житло біля моря

У середньому ціни на житло на вторинному ринку Дніпра, Львова, Одеси та Харкова зростали в діапазоні 20-33%. Найдешевші квартири на початку 2022 року пропонують в Одесі – у середньому $39,3 тис., а найдорожчі – у Львові, $48,5 тис. Серед житла, що здали в експлуатацію з 2011 року, найбільший стрибок цін від початку пандемії стався у Харкові – на 50%. Цікаво, що саме таке житло на початку 2020 року було найдешевшим: квартири в середньому можна було придбати за $56,2 тис. Найбільший стрибок цін упродовж двох років спостерігався на квартири у новобудовах. Загалом у всіх великих містах, крім Одеси, ціни на житло в нових будинках зросли на 40-44%.

Вартість квартир у великих містах у 2022 році (процентна динаміка цін з 2020 року):

Місто Вторинний ЖФ ЖФ від 2011 р. Новобудови Дніпро 41.1 тис. (+31%) 84.7 тис. (+32%) 76.5 тис. (+39.6%) Львів 48.5 тис. (+19.5%) 76.3 тис. (+19.8%) 67.2 тис. (+39.8%) Одеса 39.3 тис. (+16%) 80.7 тис (+24.6%) 59.2 тис. (+27.7%) Харків 41.1 тис. (+33%) 79.2 тис. (+50%) 57.9 тис. (+44.8%)

Ціни "підігріватиме" попит

Як бачимо, навіть у часи пандемії вартість квартир продовжує підвищуватися. Крім того, нерухомість традиційно є одним з основних видів інвестування для українців. Очікується, що цього року продаж квартир в Україні зросте на 3-5%, і така тенденція зберігатиметься найближчими роками. Крім попиту, що прямо пропорційно впливає на ціну квадратних метрів, на динаміку впливатимуть і такі чинники, як вартість будматеріалів, палива та стан економіки, від якого залежить курс валют.

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