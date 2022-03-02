ЄС відключив від SWIFT сім російських банків

Сім російських банків відключили від фінансової системи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Посли Європейського Союзу повідомили про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT.
Про це інформує агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
До їх переліку увійшли:
- ВТБ;
- "Россия";
- "Открытие";
- Новікомбанк;
- Промсвязьбанк;
- Совкомбанк;
- "ВЭБ".
Джерела агентства кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків. Посли ЄС не відключили від SWIFT Сбербанк, а також Газпромбанк, який частково належить російському газовому гіганту.
Санкції США
США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.