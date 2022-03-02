ЄС відключив від SWIFT сім російських банків

Сім російських банків відключили від фінансової системи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Посли Європейського Союзу повідомили про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT.

Про це інформує агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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До їх переліку увійшли:

ВТБ;

"Россия";

"Открытие";

Новікомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

"ВЭБ".

Джерела агентства кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків. Посли ЄС не відключили від SWIFT Сбербанк, а також Газпромбанк, який частково належить російському газовому гіганту.

Санкції США

США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

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