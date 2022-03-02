ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Семь российских банков отключили от финансовой системы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Послы Европейского Союза сообщили об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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В их перечень вошли:

ВТБ;

"Россия";

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

ВЭБ.

Источники агентства говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.

Послы ЕС не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту.

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Санкции США

США ввели санкции против российских банков из-за нападения РФ на Украину. Ограничения утвердили против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

При этом на Сбербанк не распространяются "полные блокирующие санкции", означающие блокировку активов и счетов кредитных организаций в долларах. Сбербанк добавлен в список CAPTA, предусматривающий ограничения на корреспондентские счета США.

Ранее мы писали, как война против Украины ударила по экономике РФ, а также рассказывали, как санкции США ударили по российским банкам.