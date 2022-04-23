ЄС іде до цифрового євро: що це таке і чи потрібна нам цифрова гривня

Цифровий євро може стати конкурентом традиційних криптовалют / Фото: Getty Images

У Євросоюзі зараз триває офіційні консультації щодо можливості введення цифрового євро . Цей обов'язковий етап запуску нового фінансового інструменту офіційно стартував 5 квітня та триватиме до середини червня.

Якщо буде ухвалено позитивне рішення, то цифровий євро може стати конкурентом традиційних криптовалютів вже в найближчі два-три роки. "Сьогодні" розбиралися, що це таке і чи з'явиться за ним цифрова гривня.

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Процес пішов

Про запровадження у Євросоюзі єдиної цифрової валюти говорять уже кілька років. Успіх криптовалют призвів до того, що єврочиновники у листопаді 2019 року заявили про те, що потрібно запускати ініціативу щодо випуску цифрового євро. Щоправда, європейська бюрократія не надто поспішала з реалізацією цього питання.

Лише через одинадцять місяців у жовтні 2020 року Європейський центробанк (ЄЦБ) опублікував звіт на цю тему.

Минулої весни голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що Євросоюз може випустити власну CBDC (Central Bank Digital Currency – цифрова валюта центрального банку) через чотири роки.

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У липні рада керуючих ЄЦБ вирішила розпочати етап досліджень можливості запуску цього фінансового механізму. І ось зараз розпочався етап консультацій. За перші десять днів Європейська комісія вже отримала близько 10 тисяч публічних коментарів щодо цифрового євро. Інформація про голосування розміщена на сайті організації.

Що це таке

Як кажуть експерти, у майбутньому цифрова валюта будь-якого центробанку – це буде суміш криптовалюти та звичних нам (фіатних) грошей.

"Офіційні коментарі ЄЦБ щодо цифрового євро такі, що це буде звична нам банкнота євро, але цифрова. Електронна форма грошей, випущена Євросистемою (ЄЦБ та національними центральними банками єврозони), доступна для всіх громадян та фірм. У планах бачать, що цифровий євро не замінить готівку, а швидше доповнить їх. Євросистема продовжить забезпечувати доступ до готівкових грошей для всіх громадян єврозони. Причина створення цифрового євро в тому, що ЄЦБ стурбований попитом населення на криптовалюти. Однак суть цифрового євро не змінюється – забезпечення та регулювання, і вартість все ще залежать від дій центробанку", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За словами експерта, цифровий євро для звичайної людини буде просто цифрами на банківській картці. Банки мають підключитися до системи ЄЦБ, яка емітує цифрову валюту. Не друкує, а створює нулики та одиниці в електронній системі. Різниця лише для центробанку – у способі його створення.

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При цьому цифровий євро з'єднуватиме зручність криптовалюти з одного боку і гарантії ЄЦБ як емітента з іншого боку.

"Він буде зручний для тих, хто користується криптовалютами. Так як у цифровому вигляді швидше проходять платежі. Робота банків із усіма святковими та вихідними днями вже мало кого влаштовує. Цифровий євро надасть людям додатковий вибір способів оплати та спростить це, сприяючи доступності та інклюзивності", – продовжує Олександр Болтян.

Експерт каже, що важливою відмінністю цифрової валюти від криптовалюти є захищеність першої. Криптовалюти ніхто не регулює, не забезпечує, не гарантує нічого власникам криптогаманців. А от цифрові валюти – це забезпечена державою звична валюта, що зберігається на електронних гаманцях.

Перспективи цифрової гривні

В Україні електронну (або цифрову) гривню планували запустити навіть раніше, ніж у ЄС. У вересні 2021 року Національний банк розпочав проєкт створення е-гривні. За планом пілотний проект мав бути реалізований у 2023 році. Остаточне рішення про випуск має бути ухвалене у 2024 році. Але війна може внести свої корективи до цих планів.

"Для України цифрова гривня була б прийнятною і потрібною, якби економіка функціонувала у старому форматі. Швидкі платежі – це зручність для бізнесу. Нині у швидкості переказу українських грошей інтересу немає. Запуск такої системи в обхід банківського сектора, з тієї ж причини, що і в Європі, нам буде потрібний після відновлення країни", – резюмує Олександр Болтян.

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