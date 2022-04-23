ЕС идет к цифровому евро: что это такое и нужна ли нам цифровая гривня

Цифровой евро может стать конкурентом традиционных криптовалют / Фото: Getty Images

В Евросоюзе сейчас идет официальные консультации возможности введения цифрового евро. Этот обязательный этап запуска нового финансового инструмента официально стартовал 5 апреля и продлится до середины июня.

Если будет принято позитивное решение, то цифровой евро может стать конкурентом традиционных криптовалют уже в ближайшие два-три года. "Сегодня" разбирались, что это такое и появится ли следом за ним цифровая гривня.

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Процесс пошел

О введении в Евросоюзе единой цифровой валюты говорят уже несколько лет. Успех криптовалют привел к тому, что еврочиновники в ноябре 2019 года заявили о том, что нужно запускать инициатива по выпуску цифрового евро. Правда, европейская бюрократия не сильно спешила с реализацией этого вопроса.

Только спустя одиннадцать месяцев, в октябре 2020 года Европейский центробанк (ЕЦБ) опубликовал отчет на эту тему.

Прошлой весной глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC (Central Bank Digital Currency — цифровая валюта центрального банка) через четыре года.

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В июле совет управляющих ЕЦБ решил начать этап исследований возможности запуска этого финансового механизма. И вот сейчас начался этап консультаций. За первые десять дней Европейская комиссия уже получила около 10 тысяч публичных комментариев касательно цифрового евро. Информация о голосовании размещена на сайте организации.

Что это такое

Как говорят эксперты, в будущем цифровая валюта любого центробанка – это будет смесь криптовалюты и привычных нам (фиатных) денег.

"Официальные комментарии ЕЦБ по цифровому евро таковы, что это будет привычная нам банкнота евро, но цифровая. Электронная форма денег, выпущенная Евросистемой (ЕЦБ и национальными центральными банками еврозоны), доступная для всех граждан и фирм. В планах видят, что цифровой евро не заменит наличные деньги, а скорее дополнит их. Евросистема продолжит обеспечивать доступ к наличным деньгам для всех граждан еврозоны. Причина создания цифрового евро в том, что ЕЦБ обеспокоен спросом населения на криптовалюты. Однако суть цифрового евро не меняется – обеспечение и регулирование, и стоимость все еще зависит от действий центробанка", – поясняет "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По словам эксперта, цифровой евро для обычного человека будет просто цифрами на банковской карте. Банки должны будут подключиться к системе ЕЦБ, который эмитирует цифровую валюту. Не печатает, а создает нолики и единички в электронной системе. Разница лишь для центробанка – в способе его создания.

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При этом цифровой евро будет соединять в себе удобство криптовалюты с одной стороны и гарантии ЕЦБ как эмитента с другой стороны.

"Он будет удобен для тех, кто пользуется криптовалютами. Так как в цифровом виде быстрее проходят платежи. Работа банков со всеми праздничными и выходными днями уже мало кого устраивает. Цифровой евро предоставит людям дополнительный выбор способов оплаты и упростит это, способствуя доступности и инклюзивности", – продолжает Александр Болтян.

Эксперт говорит, что важным отличием цифровой валюты от криптовалют является защищенность первой. Криптовалюты никто не регулирует, не обеспечивает, не гарантирует ничего владельцам криптокошельков. А вот цифровые валюты – это обеспеченная государством привычная валюта, которая хранится на электронных кошельках.

Перспективы цифровой гривни

В Украине электронную (или цифровую) гривню планировали запустить даже раньше, чем в ЕС. В сентябре 2021 года Национальный банк начал проект создания е-гривны. По плану пилотный проект предстояло реализовать в 2023 году. Окончательное решение о выпуске должно быть принято в 2024 году. Но война может внести свои коррективы в эти планы.

"Для Украины цифровая гривна была бы приемлемой и нужной, если бы экономика функционировала в старом формате. Быстрые платежи – это удобство для бизнеса. Сейчас в скорости перевода украинских денег интереса нет. Запуск такой системы в обход банковского сектора, по той же причине, что и в Европе, нам будет нужен после восстановления страны", – резюмирует Александр Болтян.

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